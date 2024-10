Aulão de zumba beneficente ocorre neste sábado em Três Lagoas

Este é o quinto ano em que a professora promove o evento em parceria com a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer (Sejuvel), além de outras academias e patrocinadores. Brindes e sorteios serão oferecidos aos participantes.

A ação contará com a participação dos integrantes do canal do youTube ‘Dance Brasil’ e com a apresentação de um estúdio de pole dance na abertura do evento. Para os interessados ​​em participar, as doações de gelatina podem ser feitas no estúdio de Jaqueline Marques, localizado na Rua Júlio Mancini, 193, bairro Jardim Primaveril, próximo ao Hospital Auxiliadora.