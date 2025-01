Autoridades discutem avanços na segurança pública de Três Lagoas

Na manhã desta quinta-feira (23), autoridades se reuniram na Câmara de Vereadores de Três Lagoas para debater iniciativas voltadas à segurança pública do município. Entre os projetos estratégicos apresentados, destacam-se a implantação de uma Delegacia Especializada para Crimes Contra Crianças e Adolescentes, uma Delegacia para Crimes na Divisa e, em parceria com o Depac, a construção de uma Delegacia da Mulher.

O encontro contou com a presença do presidente da Câmara de Vereadores, vereador Antônio Empke Júnior, do Delegado Dr. Jairo Carlos Mendes, Diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), Dr. Tiago José Passos, delegado assessor do DPI, Dr. Ailton Pereira de Freitas, delegado regional da Polícia Civil de Três Lagoas, e Mario Jurado, vice-presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Mato Grosso do Sul (Sinpol- MS).