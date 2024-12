Bandeira tarifária de energia elétrica é verde neste mês de dezembro

Com a volta da bandeira verde, o adicional de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos, que era cobrado em novembro com a bandeira amarela, deixa de ser aplicado. O sistema de bandeiras, criado pela Aneel em 2015, ajuda os consumidores a entenderem melhor os custos da geração de energia, incentivando o uso consciente.

Neste mês de dezembro, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou que a bandeira tarifária será verde, ou seja, não haverá cobrança extra na conta de luz. A mudança foi possível devido às chuvas recentes, que aumentaram os níveis dos reservatórios das hidrelétricas e melhoraram as condições para produzir energia no país.

Dimensões do veículo exige espaço mais amplo para transitar

Empresas têm mostrado flexibilidade, eliminando exigências de experiência prévia e apostando no treinamento interno

Nos últimos meses, houve mudanças nas bandeiras por causa do clima e da capacidade de geração. A bandeira verde ficou em vigor entre abril de 2022 e julho de 2024. Depois, a bandeira amarela voltou em agosto, seguida pelas vermelhas em setembro e outubro, e pela amarela novamente em novembro. Com as chuvas, a bandeira verde retornou em dezembro.

A Aneel destaca que o sistema de bandeiras é uma forma de dar mais clareza aos consumidores sobre os custos de produção de energia, mostrando como fatores como chuvas e o uso de outras fontes, como termelétricas, podem influenciar o valor das contas.