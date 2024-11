Biólogos encontram tatu-canastra em expedição no Parque do Pombo

Os pesquisadores do Programa de Conservação do Tatu-Canastra, no bioma Cerrado, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (Semea) da Prefeitura de Três Lagoas, tiveram um encontro emocionante no Parque Natural Municipal do Pombo. Eles avistaram um dos maiores mamíferos do Brasil, o tatu-canastra (Priodontes maximus), que raramente é visto durante o dia, pois é um animal de hábitos noturnos e subterrâneos. A expedição de campo ocorreu em outubro.

O registro inusitado aconteceu no último dia da expedição, trazendo grande alegria para a equipe de biólogos e especialistas que atuam no programa. O encontro foi registrado pelo biólogo Pedro Mathias, que acompanhou de perto a situação. “O avistamento do animal em plena luz do dia é extremamente raro, uma vez que a espécie passa a maior parte do tempo abaixo do solo e tem hábitos predominantemente noturnos”, afirmou Pedro.

Programa de Conservação

O Parque Natural Municipal do Pombo, com uma área de mais de 80 km² de vegetação nativa preservada, se destaca como o maior remanescente de mata nativa do Cerrado com a presença do tatu-canastra já identificado pela equipe de pesquisa. Localizado em Três Lagoas, o parque tem sido um palco crucial para o desenvolvimento do Programa de Conservação do Tatu-Canastra, uma iniciativa que visa proteger essa espécie ameaçada de extinção no Cerrado.