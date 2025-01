Blitz da PM fiscaliza irregularidades em motocicletas em Três Lagoas

O tenente explicou que o uso de escapamentos adulterados é uma infração, além de ser passível de crime de poluição sonora, o que pode levar a penalidades. “Esses veículos com escapamentos que não estão com os itens obrigatórios operantes estão sujeitos a uma multa de R$ 195 e cinco pontos na carteira“, disse ele.

O tenente Lauro Santana destacou que a operação teve um bom resultado, com 271 veículos abordados, dos quais 31 apresentaram infrações e oito motocicletas estavam com escapamentos irregulares, sem os itens obrigatórios de segurança.

A operação focou principalmente nas motocicletas, mas também abordou motoristas. Em relação a infrações mais graves, como alcoolemia, o tenente afirmou que, nesta operação, o foco foi em evitar que os motociclistas causassem distúrbios com escapamentos irregulares. Ao todo, 31 autos de infração foram registrados, e oito veículos foram removidos para o pátio do Detran.

Segundo o tenente, o objetivo do comandante da PM, major Ronaldo Moreira de Araújo, é realizar mais operações como essa para garantir a paz pública. Lauro também comentou sobre a fiscalização de bicicletas motorizadas e patinetes com motores a combustão, que estão sendo retirados das ruas. “Esses veículos precisam de autorização do Detran e vistoria do Inmetro para circular na cidade“, explicou.