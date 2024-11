Bracell confirma investimento de US$ 4 bi em fábrica de celulose em Água Clara

A Bracell anunciou a construção de uma fábrica de celulose em Água Clara, Mato Grosso do Sul, com investimento de US$ 4 bilhões. O anúncio foi feito durante o Fórum Empresarial Brasil-Indonésia, no Rio de Janeiro.

Com capacidade para produzir 2,8 milhões de toneladas de celulose por ano, a unidade ficará a 15 quilômetros do perímetro urbano de Água Clara. O empreendimento deve gerar cerca de 10 mil empregos durante a construção e 3 mil na fase de operação. O processo de licenciamento ambiental já está em andamento, com previsão de conclusão em fevereiro de 2025.

O secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck, destacou que o projeto reforça a liderança de Mato Grosso do Sul no setor florestal. O estado, conhecido como “Vale da Celulose”, responde por 24% da produção nacional e é um dos maiores produtores de eucalipto do país.

A Bracell, que já possui plantações em Água Clara, está ampliando operações para Santa Rita do Pardo e Bataguassu. Atualmente, a madeira colhida em Mato Grosso do Sul é enviada para a fábrica da empresa em Lençóis Paulista, São Paulo. A nova unidade, no entanto, foi planejada para reduzir custos logísticos e atender à expansão das atividades no estado.

A fábrica de Água Clara se somará a outras cinco indústrias do setor em Mato Grosso do Sul. Atualmente, o estado abriga três unidades em Três Lagoas (duas da Suzano e uma da Eldorado Brasil), uma recém-inaugurada em Ribas do Rio Pardo (Suzano) e outra em construção pela Arauco, em Inocência.

A Bracell pertence ao conglomerado asiático Royal Golden Eagle (RGE), que tem mais de US$ 35 bi em ativos e, aproximadamente, 70 mil funcionários globalmente.