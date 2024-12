'Café com Negócios' encerra 2024 com palestra sobre hábitos de alta performance e produtividade

O evento ‘Café com Negócios’ chega à sua 11ª edição, encerrando o ano com uma programação especial. Nesta terça-feira (10), a palestra será conduzida pelo médico neurologista e coordenador do serviço de neurologia do Hospital Auxiliadora, Elisson Antônio, que abordará o tema ‘Hábitos de alta performance e Produtividade’. O encontro, que tradicionalmente ocorre pela manhã, será realizado excepcionalmente à noite, a partir das 19h, no Papillon Buffet Centro, em Três Lagoas.

Durante o programa RCN Notícias, da Cultura FM e TVC HD, o organizador do evento, Márcio Viegas, explicou que a mudança no horário busca atrair um público maior e encerrar o ano com uma mensagem inspiradora. “O doutor Élisson foi escolhido para fechar o ano por tudo o que ele representa em termos de aprendizado e motivação. Vamos falar sobre hábitos, produtividade e, principalmente, o equilíbrio pessoal, essencial para quem deseja começar 2025 com mais clareza e direção”, explicou Viegas.

O ‘Café com Negócios’ tem como objetivo promover aprendizado, networking e troca de experiências entre profissionais de diferentes áreas. Durante este ciclo, o evento contou com palestras e encontros que fortaleceram a integração entre empresários, gestores e outros participantes. “Foi um ano extraordinário, com muitas conexões e aprendizados. Esses encontros mostram que mudanças no comportamento e no ambiente podem gerar grandes resultados”, acrescentou Márcio.