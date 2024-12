Campanha 'Dezembro Laranja' promove conscientização sobre o câncer de pele

O mês de dezembro é marcado pela campanha ‘Dezembro Laranja’, que alerta sobre os riscos e a prevenção do câncer de pele, o mais comum no Brasil. Anualmente, o país registra cerca de 185 mil novos casos da doença, segundo dados oficiais.

Em Três Lagoas, onde as temperaturas altas predominam ao longo do ano, a população relata preocupação com os cuidados com a pele. A assistente de serviços gerais de 51 anos, Maria Francisca Cunha, diz que não abre mão do protetor solar. “Eu me preocupo, porque o câncer de pele é muito perigoso”, afirmou Maria. O marido, Roberto Carlos da Costa, caminhoneiro de 58 anos, reforça a necessidade de proteção, especialmente para quem trabalha ao ar livre. “Minha firma fornece protetor solar, e eu uso todos os dias porque estamos muito expostos”, ressaltou Roberto.

Já Karla de Oliveira, atendente de 20 anos, também adota o hábito. “É importante passar protetor, porque o descuido de hoje pode virar um problema grave no futuro”, afirmou a atendente.