Campeões de kickboxing de Três Lagoas disputam novas medalhas

No último sábado (5), os lutadores representaram Três Lagoas no Arnold Classic Brasil, realizado no Expo Center Norte, em São Paulo. O evento é considerado o maior da América Latina no segmento esportivo. A equipe trouxe para casa quatro medalhas, sendo uma de ouro e três de prata, consolidando o alto nível técnico dos atletas. A jovem Marianny Ribeiro, de apenas 15 anos, conquistou o lugar mais alto do pódio na categoria Low Kick até 60 kg. Já Miguel Fidencio (17 anos), Bruno Henrique Batista (12 anos) e Jeferson Parede Junior (22 anos) garantiram a medalha de prata em suas respectivas categorias.

Cinco dias após a expressiva participação no Arnold Classic Brasil, os atletas de kickboxing da equipe Lycans Club, de Três Lagoas, já voltaram à rotina intensa de treinos com foco nos próximos compromissos do calendário esportivo. A equipe agora se prepara para o Campeonato Estadual de Kickboxing e para uma competição internacional na Tailândia, ambos previstos para este mês.

Sob liderança do treinador Lê Alencar, os atletas mantêm uma rotina de treinos intensa com sessões específicas para cada um dos lutadores. De acordo com o técnico, os treinamentos seguem em ritmo forte: “Quem vai lutar continua na pegada. São os treinos convencionais, mas com foco nos atletas”.

Neste fim de semana, Jeferson Parede Junior será o único representante da equipe no Campeonato Estadual, onde há expectativa por mais uma medalha. Já no próximo mês, Marianny Ribeiro embarca para a Tailândia, onde vai enfrentar, ao lado de outro colega de academia, desafios internacionais a partir da semana do dia 16 de maio.

“Estamos empolgados. Esse final de semana tem grande chance de trazer vitória de novo. E lá na Tailândia, com certeza, vai ter muita casca grossa, mas os meninos já estão preparados, de coração”, avaliou o treinador, demonstrando confiança na equipe.

Com a recente visibilidade e os resultados positivos, a equipe continua firme na preparação, buscando não apenas repetir o desempenho anterior, mas superar os próprios limites diante de adversários de alto nível no cenário nacional e internacional.