Casa do Artesão promove ‘Exposição de Orquídeas e Rosas do Deserto’ na sexta e sábado

Os amantes de plantas já têm compromisso marcado neste fim de semana em Três Lagoas. Nos dias 24 e 25 de janeiro, sexta-feira e sábado, a cidade será palco de mais uma edição da “Exposição de Orquídeas e Rosas do Deserto”. O evento será realizado na Casa do Artesão, localizada na avenida Aldair Rosa de Oliveira, número 470, na circular da Lagoa Maior.

Promovida pelo Orquidário Santa Ana em parceria com a Associação Costa Leste de Artesãos do Mato Grosso do Sul (Aclams) e a prefeitura municipal, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Semec), a exposição promete encantar os visitantes com uma grande variedade de orquídeas e rosas do deserto.

Cores, aromas e cuidados especiais