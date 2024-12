Casa do Trabalhador oferta 83 vagas de emprego para Três Lagoas e região

Tempo

Quarta-feira será de altas temperaturas em Três Lagoas

Quarta-feira (18), de tempo estável e temperaturas em elevação em todo o Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, o dia será de sol com aumento de nuvens e panadas de chuva à tarde, em áreas isoladas. De acordo com Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), essas instabilidades podem ocorrer devido ao […]