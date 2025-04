Casal é preso após ameaçar com faca passageiros na rodoviária de Três Lagoas

Um casal foi detido após protagonizar uma confusão no Terminal Rodoviário de Três Lagoas “Afonso Rodrigues Sandovete”. A Polícia Militar foi acionada na manhã de domingo (13), por volta de 8h30, para atender uma ocorrência em que um homem e uma mulher, visivelmente embriagados, estavam discutindo com frequentadores do local e portando uma faca de aproximadamente 35 cm.

Segundo o boletim de ocorrência, ao chegar ao terminal, os policiais encontraram o casal em atitude suspeita. Os dois faziam uso de bebida alcoólica e, ao avistarem a viatura, começaram a proferir xingamentos e palavras de baixo calão contra os militares, incluindo termos de cunho discriminatório. Eles tentaram fugir, mas foram alcançados após breve perseguição.