Casos de gripe em Três Lagoas devem aumentar com festividades de fim de ano

Os casos de gripe têm registrado aumento em Três Lagoas, enquanto o restante do país apresenta uma redução nas notificações da doença, conforme o boletim InfoGripe da Fiocruz, divulgado em 6 de dezembro.

De acordo com o último boletim da Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul, também divulgado em 6 de dezembro, 26 pessoas estavam hospitalizadas pela gripe no município, com 390 pacientes diagnosticados. Em comparação com novembro, houve um aumento no número de casos na cidade.

O médico da família de Três Lagoas, Vinícius Neves, explicou que, embora haja uma expectativa de queda em dezembro, os casos podem voltar a crescer a partir do início do ano. “Até este período de dezembro, o número de pessoas gripadas tende a ser baixo. Porém, com as festas de Natal e Ano Novo, as aglomerações, reuniões familiares e viagens, a expectativa é de um aumento significativo nos casos a partir de janeiro e início de fevereiro, devido ao contato interpessoal, que é o principal meio de transmissão do vírus. Além disso, com a volta às aulas, observamos normalmente um crescimento nos casos, especialmente entre as crianças. O contato próximo nas creches, por exemplo, favorece essa disseminação. Essa é a tendência que esperamos para os próximos meses“.

Ele destacou que a baixa adesão à vacinação contra a gripe e a Covid-19 pode estar relacionada ao aumento dos casos. “Sempre reforçamos a importância de se vacinar, independentemente da época. As vacinas estão disponíveis no município em todas as unidades de saúde, tanto para a gripe quanto para a Covid-19. É essencial que as pessoas, especialmente aquelas que fazem parte dos grupos de risco, como idosos, gestantes, imunocomprometidos, pessoas com diabetes ou problemas cardíacos, estejam protegidas. Essas são as pessoas que precisam evitar complicações mais graves“.

Até o momento, apenas 59,1% do público-alvo recebeu a vacina contra a gripe em Três Lagoas, mas o recomendado pelo Ministério da Saúde é de 90%.