Cassiano Maia conduz escolha criteriosa para definir novo secretariado em Três Lagoas

Maia explicou que a decisão foi baseada na experiência de Ademar como secretário de Desenvolvimento Econômico em Campo Grande, onde ele atua na promoção industrial e na criação de oportunidades para a população. Segundo Maia, Três Lagoas precisa de uma liderança que fortaleça o desenvolvimento econômico, e a experiência de Silva Junior no setor será um diferencial. “Ele está nos ajudando a fazer escolhas e entender o cenário atual, sendo essencial para o processo de transição”, afirmou.

O prefeito eleito de Três Lagoas, Cassiano Maia (PSDB), anunciou o convite ao médico veterinário Ademar Silva Junior para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico a partir de 2025. Em entrevista ao Grupo RCN, Cassiano detalhou a importância dessa escolha estratégica para o crescimento econômico do município e a geração de empregos, mencionando também a troca de experiências com a equipe de Campo Grande.

A Cidade do Natal está localizada ao lado do Galpão da Maria Fumaça, na Esplanada NOB.

Maia ressaltou que outros nomes ainda estão em análise. A equipe de transição está avaliando cada opção de forma responsável para garantir um secretariado competente e alinhado com as expectativas da população. Ele reforçou que a definição completa dos nomes ocorrerá após o encerramento da transição, com uma apresentação formal à sociedade.

Cassiano Maia destacou que a gestão atual tem boa avaliação dos cidadãos de Três Lagoas e que muitos membros podem ser aproveitados para dar continuidade a projetos bem-sucedidos. O prefeito eleito ressaltou o compromisso de construir um governo que responda às necessidades do município, focado em crescimento econômico e oportunidades para todos.