Celebração da Santa Cruz nas paróquias e Via Sacra ocorrem nesta sexta-feira em Três Lagoas

Nesta Sexta-feira Santa (18), as igrejas católicas promovem celebrações que relembram a paixão e morte de Jesus Cristo. De acordo com a Diocese, a programação terá início às 15h, com a “Celebração da Exaltação da Santa Cruz”, em todas as paróquias da cidade.

A tradicional encenação da Via Sacra será realizada às 19h, na Esplanada da Noroeste do Brasil (NOB), no Centro da cidade, e promete reunir mais de quatro mil pessoas. É um momento de profunda meditação sobre os últimos passos de Jesus. A encenação retratará os últimos momentos de Jesus Cristo, desde a Santa Ceia até a crucificação. O ponto alto do evento será a procissão simbólica que levará o público da Esplanada até a Praça Senador Ramez Tebet, onde ocorrerá a cena da crucificação.