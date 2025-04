Censo inédito vai mapear moradores em situação de rua em Três Lagoas e orientar ações de acolhimento

A Prefeitura de Três Lagoas, em parceria com o 2º Batalhão da Polícia Militar e diversos órgãos municipais, anunciou a realização de um Censo Municipal das Pessoas em Situação de Rua. A medida foi definida em reunião realizada nesta semana no gabinete do prefeito Cassiano Maia, e representa o primeiro passo concreto para enfrentar o crescimento do número de moradores de rua na cidade.

O levantamento será realizado durante 20 dias e busca traçar um perfil detalhado da população em vulnerabilidade, incluindo informações como naturalidade, escolaridade, uso de substâncias químicas, histórico familiar e interesse em tratamento. A iniciativa também irá mapear os pontos de permanência mais frequentes, permitindo que ações futuras sejam mais direcionadas. “Esse diagnóstico é essencial para sabermos quem são essas pessoas, de onde vieram e o que as levou à rua”, afirmou Solange Sanches, coordenadora do Centro POP, unidade de referência para o acolhimento dessa população.

Segundo Solange, a maior parte dos casos está ligada ao uso de substâncias psicoativas, rompimentos familiares, desemprego e perda de moradia.

De acordo com a coordenadora, Três Lagoas se tornou um ponto de passagem e também de permanência para pessoas em situação de rua, vindas de outras regiões do Estado e até de fora dele. “A cidade está em uma rota de trânsito entre São Paulo e Mato Grosso do Sul. Muitos chegam aqui por acaso e acabam ficando, porque encontram acolhimento e assistência”, explicou.

Esse acolhimento, aliás, é um dos fatores que contribuem para que algumas pessoas permaneçam nas ruas, mesmo com acesso a serviços. “Temos uma estrutura bem montada. No Centro POP, eles tomam banho, se alimentam, recebem kits de higiene, roupas, e são acompanhados por psicólogos e assistentes sociais. Mas muitos preferem ficar na rua, por conta do vício e da liberdade de ir e vir. Não podemos obrigá-los a se tratar ou aceitar acolhimento”, completou.