Chuva causa alagamentos e abre cratera em rua recém-asfaltada de Três Lagoas

‘Dezembro Laranja’ é de prevenção e cuidados contra o câncer de pele

O câncer de pele é o mais comum no Brasil. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), todos os anos são registrados 185 mil novos casos no país. Neste mês ocorre a campanha ‘Dezembro Laranja’ voltada para a conscientização e prevenção dos cuidados que a população deve ter com a pele. Segundo a […]