Chuva causa estragos em diversos bairros de Três Lagoas

No bairro Jardim Alvorada, ruas completamente intransitáveis têm sido um desafio para os moradores. Uma internauta enviou ao JPNews imagens de um carro preso em meio ao alagamento na rua Etelvino Custódio de Queiroz, que precisou ser retirado com a ajuda de um maquinário. Segundo a moradora, essa é a segunda vez que ela e outros vizinhos perdem móveis devido à água da chuva invadir as casas. “A casa está toda cheia de barro. Isso já virou rotina. Além da água da chuva, mistura com a água do esgoto da rua. Já perdi guarda-roupa, armário, sofá, geladeira e cama”, desabafou.

A chuva intensa que cai desde a madrugada desta quarta-feira (4) tem causado transtornos nos bairros de Três Lagoas, expondo problemas estruturais que afetam diretamente a população. Diversas residências já foram alagadas, obrigando moradores a lidar com prejuízos materiais e dificuldades no dia a dia.

Já no Jardim das Violetas, a falta de pavimentação agrava a situação pois o barro impede o trânsito de pedestres e veículos. No cruzamento das ruas Getúlio Garcia Marques e Antônio Estevan Leal, um ônibus da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) ficou preso em um buraco no meio da lama enquanto transportava passageiros.

De acordo com a previsão do tempo, a chuva deve persistir ao longo do dia, com acumulados acima de 40 milímetros, aumentando o risco de novos alagamentos e outros problemas nas áreas mais vulneráveis da cidade. Até o fechamento desta matéria não houve retorno da Prefeitura de Três Lagoas sobre os ocorridos.