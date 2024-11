Ciclista tem pernas esmagadas por caminhão no bairro Santos Dumont

A vítima e o motorista do caminhão estavam aguardando no semáforo, no sentido bairro-Centro, na avenida Clodoaldo Garcia. Após abrir o sinal, o condutor do caminhão rebocador, sem conseguir visualizar a ciclista do lado do veículo, devido o “ponto cego”, teria arrancado iniciado uma conversão à direita.

Uma ciclista, de 61 anos, teve as pernas esmagadas por um caminhão após ser atropelada, no final da manhã desta quarta-feira (6), na avenida Clodoaldo Garcia, no cruzamento com a rua Manoel Pedro de Campos, no bairro Santos Dumont, em Três Lagoas.

Cartão de Confirmação da Inscrição está disponível no Sistema Enade para quem preencheu o Questionário do Estudante

Na ocasião, a ciclista acabou atropelada pelas rodas do eixo truck, do caminhão rebocador. A vítima ficou gravemente ferida. Ela sofreu esmagamento e dilaceração da perna esquerda, com suspeita de fratura no quadril e fraturas na perna direita. Médicos e socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e agentes do Departamento Municipal de Trânsito foram ao local.

A vítima foi resgatada de debaixo do caminhão e socorrida, consciente, mas em estado grave ao Hospital Auxiliadora. O motorista do caminhão permaneceu no local, prestou esclarecimentos aos policiais militares e à Polícia Civil. O local foi periciado, devido a gravidade do caso.