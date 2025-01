Cidade registra infestação de escorpiões

A presença de escorpiões no verão tem tirado o sono dos moradores de Três Lagoas. Em diversos bairros, populares relatam o aparecimento dos animais peçonhentos.

No bairro Jardim Alvorada, Marcos Natal, licenciado em biologia pela UFMS e atualmente mestrando em ecologia, relatou que encontrou 18 escorpiões amarelos (Tityus serrulatus) em apenas duas noites no quintal de sua casa, utilizando uma lanterna ultravioleta. “É a primeira vez que aparece em quantidade tão alta. Antes aparecia um ou outro, mas nunca 18. A lanterna UV revelou o exoesqueleto fluorescente desses animais, permitindo localizá-los com mais facilidade”, explica Marcos.

Para a captura, ele utilizou uma pinça comprimida e optou por colocá-los no freezer, uma técnica que desacelera o metabolismo dos escorpiões, causando sua morte sem sofrimento. No entanto, Marcos alerta: “Não recomendamos capturar os escorpiões sem o conhecimento adequado. É mais seguro acionar o CCZ (Centro de Controle de Zoonoses)”, diz.

O verão é uma época que aumenta o surgimento de escorpiões devido ao calor, que acelera o metabolismo e o ciclo reprodutivo da espécie. O escorpião amarelo pode se reproduzir até três vezes ao ano, gerando cerca de 30 filhotes por ciclo. A alta atividade dos insetos, que são presas dos escorpiões, também contribui para o aumento de sua presença.

Para prevenir infestações, os moradores devem manter os quintais limpos, livres de entulhos e materiais de construção que possam servir de abrigo. É essencial ver portas, janelas e ralos com válvulas. Outro ponto crucial é eliminar fontes de alimentos, como baratas, que são atraídas por caixinhas de gordura suja.

Casos

Apesar da redução de 37% no número de acidentes com escorpiões em 2024, em comparação ao ano anterior, ainda foram registrados 446 casos em Três Lagoas, segundo o setor de doenças e agravos não transmissíveis da prefeitura. (Ana Cristina Santos)