Circo Di Mônaco marca presença no TVC Agora e sorteia ingressos; veja os ganhadores

O Circo Di Mônaco chegou a Três Lagoas para uma temporada especial no estacionamento do Shopping Três Lagoas. A estreia, realizada nesta sexta-feira (7), contou com duas sessões, às 19h e às 21h, e já registrou grande sucesso de público, com ingressos esgotados nos setores VIP e lateral.

O espetáculo apresenta personagens icônicos do universo infantil, incluindo Mickey Mouse, Minnie, Pateta, Pato Donald e os protagonistas da animação ‘Divertidamente’. Além das atrações temáticas, um dos grandes destaques é o globo da morte, onde o Batman acelera sua moto a mais de 120 km/h. Segundo os organizadores, ao longo da temporada, novas atrações serão anunciadas para surpreender o público.

As apresentações ocorrem de sexta-feira a segunda-feira, sempre em dois horários, às 19h e às 21h. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site oficial do circo, mas a recomendação é garantir a compra antecipada, já que algumas sessões estão com setores esgotados.