Classificação da OMS reconhece burnout como doença ocupacional no Brasil

Desde o início deste ano, o Brasil adota a mais recente Classificação Internacional de Doenças (CID) da Organização Mundial da Saúde (OMS), que inclui o burnout na lista de doenças ocupacionais. Essa síndrome, caracterizada pelo esgotamento físico e mental ligado ao trabalho, já era motivo de afastamentos e aposentadorias no país. Agora, o reconhecimento pela OMS reforça o burnout como uma questão de saúde pública.

O que é burnout?

O burnout apresenta sintomas como cansaço persistente, dificuldade de concentração, irritabilidade, ansiedade, alterações no sono, dores de cabeça, tensão muscular e desinteresse pelo trabalho. Em casos graves, pode levar à depressão, isolamento social e até pensamentos suicidas.

Cláudia Osório, professora da Universidade Federal Fluminense (UFF) e especialista em saúde do trabalhador, explica que o burnout é diferente de outros tipos de depressão, sendo uma resposta direta ao ambiente e às pressões laborais. “Não é normal que o trabalho leve alguém a um ponto de esgotamento em que o descanso de um fim de semana não seja suficiente para retomar as atividades”, afirma a especialista.

Dados

Segundo a Associação Nacional de Medicina do Trabalho (Anamt), cerca de 30% dos trabalhadores brasileiros sofrem com a doença, colocando o país em segundo lugar no ranking mundial de casos.