Colisão deixa motociclista ferido e carro é apreendido no Set-Sul

A vítima pilotava uma motocicleta Honda CB 300 preta e seguia no mesmo sentido que um carro VW Polo (bairros Jupiá–Alvorada). Em um cruzamento com a rua Manoel Joaquim de Moraes, a condutora do automóvel tentou realizar uma conversão à esquerda e acabou colidindo com a motocicleta.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo, sofreu ferimentos leves e foi encaminhado a um hospital particular, onde permaneceu em observação médica.

Agentes do Departamento Municipal de Trânsito (Deptran) e policiais do 2º Batalhão da Polícia Militar estiveram no local, ouviram as partes envolvidas e registraram o boletim de ocorrência na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac). O carro foi apreendido por apresentar débitos tributários junto ao Estado de Mato Grosso do Sul.