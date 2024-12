Comércio de Três Lagoas enfrenta dificuldades para contratar funcionários

Assim como ocorre em outros setores da economia, o comércio de Três Lagoas tem enfrentado grandes dificuldades para contratar novos funcionários. A situação, que já é desafiadora ao longo do ano, torna-se ainda mais crítica em dezembro, quando a procura por trabalhadores temporários aumenta devido ao aquecimento das vendas de fim de ano.

“Estamos até com dificuldade de contratação. Gostaria de pedir àqueles que desejam um trabalho temporário neste Natal que procurem as lojas, porque estamos precisando. Quem sabe, de um contrato temporário, surja uma oportunidade definitiva“, destacou o presidente do Sindicato do Comércio Varejista, Suiede Silva Torres.

De acordo com Eurides de Freitas, presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio, o problema não se limita ao comércio de Três Lagoas, mas afeta diversos setores econômicos em todo o Brasil. “Hoje temos vagas, mas não temos trabalhadores. Muitas empresas nem exigem mais experiência, porque estão dispostas a treinar os novos funcionários. É um problema que não se trata apenas de qualificação; falta mão de obra disponível“, afirmou.