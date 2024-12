Comércio de Três Lagoas segue com funcionamento até às 18h nesta terça-feira

O comércio de Três Lagoas segue com funcionamento normal nesta terça-feira (31) até às 18h, de acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas (Sindivarejo-MS). No dia 1º de janeiro, todos os estabelecimentos estarão fechados em razão do feriado de Ano Novo. O atendimento será retomado no dia 2 de janeiro, com horários reduzidos, das 12h às 18h.

A decisão de abrir até às 18h hoje e fechar no dia 1º foi tomada em conjunto com o Sindivarejo, visando atender a demanda dos consumidores que buscam realizar compras de última hora antes da virada do ano. Para o dia 2, o horário reduzido permitirá que os comerciantes se ajustem ao fluxo pós-festividades, enquanto oferecem atendimento aos clientes.