Comércio funcionará em horário especial em dezembro

Dia 22 (domingo): com acordo excepcional.

Dia 15 (domingo): com acordo excepcional.

Dia 08 (domingo): com acordo excepcional.

Os sindicatos Varejista e dos Empregados do Comércio de Três Lagoas divulgaram o horário especial de funcionamento do comércio para o mês de dezembro de 2024 e início de janeiro de 2025. O horário estendido visa atender ao aumento da demanda típica das festas de fim de ano.

Dia 24 (terça): das 8h às 18h.

Dia 25 (quarta): fechado (Natal).

Dia 26 (quinta): das 12h às 18h.

Dias 27 e 28 (sexta e sábado): funcionamento normal.

Dia 29 (domingo): com acordo excepcional.

Dias 30 e 31 (segunda e terça): funcionamento normal.

Dia 01/01/2025 (quarta):fechado (Ano Novo).

Dia 02 (quinta): das 12h às 18h.

Acordos e Compensações

As horas trabalhadas além do horário padrão serão remuneradas como horas extras, e as empresas deverão apresentar os comprovantes de pagamento ao Sindicato Laboral até o mês de janeiro de 2025.