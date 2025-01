Confira a atualização da tabela do Seguro-Desemprego para 2025

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) atualizou a tabela anual para o cálculo do seguro-desemprego, com vigência a partir de 11 de janeiro de 2025.

O valor do benefício não será inferior ao salário mínimo, que é de R$ 1.518,00. Para trabalhadores com salários médios acima de R$ 3.564,96, o benefício será fixado no teto de R$ 2.424,11.

A atualização leva em conta a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que foi de 4,77% em 2024. A mudança segue as diretrizes da Lei nº 7.998, de 1990, e da Resolução nº 957, de 2022, do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (CODEFAT).

Faixas para o cálculo do seguro-desemprego: