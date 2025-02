Concessionária Aoki Ford é inaugurada em Três Lagoas e traz inovação

Segundo a direção do grupo, a instalação da concessionária atende a demanda local por uma representante da Ford, garantindo mais comodidade aos clientes na manutenção e aquisição de veículos. A nova unidade conta com toda a linha da montadora, incluindo caminhonetes, utilitários e até modelos como o Mustang, sob encomenda.

Com unidades operacionais em diversas regiões de São Paulo e Mato Grosso do Sul, a empresa segue em expansão. Em 2025, além de Três Lagoas, também foi inaugurada uma concessionária em Chapadão do Sul e há ainda, em Paranaíba.

O Grupo Aoki, atuante no mercado há 65 anos, inaugurou a concessionária Ford, em Três Lagoas, na noite de quinta-feira (7), ampliando a presença da marca na região Leste de Mato Grosso Sul. O Grupo Aoki já comercializava caminhões no município e, agora, oferece uma estrutura completa para vendas e serviços.

O Diretor Comercial do Grupo Aoki, Carlos Gimenez, destacou a importância da instalação da nova unidade no município. “Nós estamos já há algum tempo comercializando produtos no município de Três Lagoas e reconhecemos o potencial da região. As expectativas são bastante altas. Enxergamos a carência do mercado e entendemos que foi uma conquista para o Grupo Aoki e para o três-lagoense, que agora tem onde fazer a manutenção do seu veículo com mais conforto”, enfatizou Gimenez.

O sócio-proprietário, Yuji Matsumoto, também reforçou a importância do investimento na cidade. “A nossa expectativa é fazer um dos melhores trabalhos para esse povo de Três Lagoas. Aqui é uma das cidades que mais cresce no estado e a gente acredita que o mínimo que ela merece ter é uma concessionária completa, que atenda de maneira eficiente e inteligente”, afirmou Yuji.

O executivo de vendas Alex Gonçalves Damaceno destacou que, em dezembro, a Ford foi líder em comercialização de picapes em Mato Grosso do Sul, reforçando a importância do investimento na região. A inauguração reuniu clientes, representantes do grupo e convidados, marcando o início das operações da concessionária em Três Lagoas.