Confira as regras para transporte de bagagem de mão em voos

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) esclarece que as regras para transporte de bagagens em voos nacionais seguem a Resolução nº 400, em vigor desde dezembro de 2016.

Os passageiros têm direito a levar gratuitamente uma bagagem de mão de até 10 kg. No entanto, as companhias aéreas podem estabelecer limites de altura, largura e comprimento para esses volumes. Caso a bagagem exceda o peso ou as dimensões permitidas, pode ser necessário despachá-la, com cobrança adicional.

Normalmente, além da bagagem de mão, as empresas permitem um item pessoal, como uma bolsa ou mochila pequena, que deve ser acomodado sob o assento. Cada companhia pode definir as medidas máximas para esse item.