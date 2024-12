Confira o que abre e o que fecha durante o recesso de final de ano nos setores públicos de Três Lagoas

O final de ano chegou e muitas empresas entram em recesso para as comemorações de Natal e Ano Novo. Na Prefeitura de Três Lagoas, o recesso do executivo municipal começa neste sábado (21), com retorno previsto às 7h do dia 2 de janeiro.

Desta forma, a prefeitura informa os setores que serão fechados e os que funcionarão durante este período.

O que abre e o que fecha?

Não haverá expediente nas secretarias municipais de 21 de dezembro de 2024 a 1º de janeiro de 2025, bem como nos departamentos de atendimento ao público, Cras, Creas, Procon, Tributação e Trânsito. No entanto, alguns setores, como a Saúde Básica, funcionarão com equipes reduzidas.

Saúde

Unidades de Saúde – Apesar de os setores administrativos da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ficarem em recesso, as Unidades de Saúde da Família (USFs) funcionarão com equipes reduzidas no horário normal, exceto nos dias 24, 25 e 31 de dezembro, e 1º de janeiro.

Urgência e Emergência – Os serviços de urgência e emergência (SAMU, Bombeiros, UPA e hospitais) funcionarão normalmente.

Além disso, um SMS disponibiliza um WhatsApp para esclarecimento de dúvidas no período: (67) 98139-3273.

Assistência Social

A Secretaria de Assistência Social (SMAS) manterá o atendimento nos serviços de acolhimento institucional. Em caso de emergência, a população pode entrar em contato pelo telefone (67) 9274-4942 e falar com os servidores plantonistas.

Meio Ambiente

Coleta de animais mortos – Não há atendimento nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, mas funcionará normalmente nos demais dias. Contato: (67) 9657-7612.

Ecoponto de entrega de pneus inservíveis – Estará fechado nos dias 24, 25, 31 de dezembro e 1º de janeiro.

Coleta de lixo comum e reciclável – Funcionará normalmente, mas nos dias 24, 25 e 31 de dezembro, a coleta mais cedo. No dia 1º de janeiro, o serviço será paralisado e compensado no dia 2 de janeiro.

Buracão do Jupiá (descarte de entulhos) – Funcionará normalmente, exceto nos dias:

24/12: fechado às 12h, retomando às 13h do dia 25;

31/12: fechado às 12h, retomando às 7h do dia 2/1.

Infraestrutura e Trânsito

Equipes do Departamento de Serviços Públicos (DSP) e da Diretoria Municipal de Trânsito estarão em regime de plantão para obras e reparos. Em caso de necessidade, envie mensagem para o WhatsApp: (67) 9217-9946.