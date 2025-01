Confira os critérios para uso de medicamento contra HIV multirresistente

O Departamento de HIV, Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis (Dathi) divulgou uma nota técnica com os critérios clínicos para o uso do medicamento fostemsavir 600 mg no tratamento de adultos com HIV resistente a múltiplos antirretrovirais.

Incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) em abril de 2024, o fostemsavir é o primeiro medicamento da classe de inibidores de ligação aprovado mundialmente. Ele impede a entrada do vírus HIV nas células, representando uma alternativa para casos de difícil tratamento.

Avaliação e monitoramento

O uso do fostemsavir será avaliado e liberado de forma centralizada pela Coordenação-Geral de Vigilância de HIV e Aids (CGHA). Segundo Artur Kalichman, coordenador-geral da CGHA, um grupo de especialistas auxiliará na análise individual de cada solicitação. Além disso, os pacientes que utilizarem o medicamento serão monitorados continuamente.