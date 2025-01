Confira quais são os feriados e pontos facultativos nacionais de 2025

POLÍTICA Acompanhe AO VIVO a posse do prefeito, vice, secretários e vereadores de Três Lagoas

A cerimônia de posse do prefeito Cassiano Maia (PSDB), da vice-prefeita Vera Helena Arsioli Pinho (PP) e dos 15 vereadores eleitos para o mandato 2025-2028, acontece nesta quarta-feira, 1 de janeiro de 2025. O evento ocorre no anfiteatro Professor Dercir Pedro de Oliveira, localizado no campus II da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul […]