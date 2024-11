Contribuintes têm prazo para solicitar isenção do IPTU

Contribuintes de Três Lagoas com direito a isenção do IPTU para 2025 já podem fazer a solicitação. O prazo para o pedido do benefício começou e vai até dia 20 de dezembro. Segundo Emerson Barbosa, diretor de Tributação da Secretaria Municipal de Finanças, o benefício é destinado principalmente a aposentados, pensionistas e pessoas com determinadas doenças, que atendem requisitos específicos.

Para requerer o benefício, o contribuinte pode procurar o Departamento Municipal de Tributação, localizado na avenida Rosário Congro, esquina com a Antônio Trajano.

DIREITO