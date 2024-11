Corpo de Bombeiros promove campanha 'Caixa Encantada' para arrecadação de brinquedos

O Corpo de Bombeiros (5°GBM) deu início ao projeto “Caixa Encantada”, uma campanha solidária de arrecadação de brinquedos novos e usados em bom estado para serem doados a crianças de Três Lagoas durante o Natal. A iniciativa faz parte de uma ação do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, que todos os anos mobiliza instituições para coletar presentes.

A ‘Caixa Encantada’, está posicionada próxima á Seção de Análise Técnica (SAT) no quartel do Corpo de Bombeiros, localizado na avenida Filinto Müller, 3300, no Jardim Morumbi. O atendimento do quartel é 24h. Mais informações podem ser obtidas através do Instagram do órgão, pelo @bombeiros.treslagoas.