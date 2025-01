Crea-MS abre concurso público com vagas em Três Lagoas

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (Crea-MS) anunciou a abertura de concurso público para preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva. As oportunidades estão distribuídas em diversas cidades, incluindo Três Lagoas, que oferece uma vaga para o cargo de agente administrativo, com salário inicial de R$ 2.289,98 e benefícios como vale-alimentação de R$ 1.000, assistência médica e vale-transporte.

A carga horária para o cargo é de 30 horas semanais, e o requisito básico é o ensino médio completo. Além de Três Lagoas, outras cidades contempladas no edital são Campo Grande, Ponta Porã, Chapadão do Sul e Naviraí.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site do Instituto Seleção, responsável pelo certame, do dia 21 de janeiro de 2025 a 21 de fevereiro de 2025. A taxa de inscrição é de R$ 70 para cargos de nível médio e R$ 100 para nível superior.