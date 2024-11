CTG Brasil fará simulado de evacuação de emergência na Usina Hidrelétrica do Jupiá

A CTG Brasil realizará no dia 26 de novembro um simulado de evacuação de emergência da barragem da Usina Hidrelétrica Jupiá, no rio Paraná. O exercício integra a etapa final de implantação do Plano de Ação de Emergência (PAE) da barragem.

Antes do simulado, será realizada em Três Lagoas, na quinta-feira (21), a partir de 15h, uma reunião preparatória, que acontecerá no Galpão da Colônia dos Pescadores. O encontro terá como objetivo esclarecer eventuais dúvidas da população residente na Zona de Autossalvamento (ZAS), nome dado para as áreas de impacto imediato em caso de emergência, localizadas logo abaixo da barragem.

Pedro Nunes, gerente de Engenharia Civil & Segurança de Barragem da CTG Brasil, destaca que o simulado é uma atividade de caráter preventivo, em cumprimento à lei federal 12.334/10 que estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens. Ressalta ainda que todas as barragens administradas pela CTG Brasil são seguras e consideradas de baixo risco. “É importante reforçar que a barragem da UHE Jupiá não apresenta qualquer risco. O exercício simulado, para além do cumprimento de uma determinação legal, representa nosso compromisso com o bem-estar e a segurança dos profissionais e da população vizinha aos empreendimentos”, diz Nunes.

O simulado será realizado no dia 26, com início previsto para 14h, com duração aproximada de 1h (horário de Mato Grosso do Sul). Além da equipe técnica da CTG Brasil, participarão desta ação as defesas civis dos municípios de Três Lagoas (MS) e Castilho (SP) e moradores residentes na ZAS.

A partir do cadastro realizado pela CTG Brasil, na ZAS da UHE Jupiá vivem atualmente cerca de 85 famílias. Está sendo implementado um plano de comunicação previamente à realização dos simulados por meio de ações porta-a-porta pela CTG Brasil, envio de mensagens SMS e WhatsApp para os celulares dos moradores cadastrados, carro de som e posts em redes sociais.

Os simulados caracterizam a etapa final de implantação do PAE, cujo processo foi iniciado em 2018, englobando estudos de engenharia para delimitação das áreas de risco, mapeamento e cadastro das populações residentes nas ZAS, instalação das rotas de evacuação e pontos de segurança, bem como sistemas de alerta de emergência composto por sirenes.