Cuidado no trânsito é redobrado no volta às aulas em Três Lagoas

Com o retorno das aulas da rede municipal nesta quarta-feira (12) e da rede estadual na próxima segunda-feira (17), os pais e motoristas de Três Lagoas devem redobrar a atenção ao trânsito nas imediações das escolas. A principal preocupação das autoridades é garantir a segurança dos estudantes e evitar acidentes.

O comandante da Ronda Escolar, Tenente Santana, destacou a importância de respeitar as normas de trânsito, como evitar filas duplas e seguir a sinalização. Ele também alertou sobre a proibição de transportar crianças menores de 10 anos em motocicletas, devido aos riscos de acidentes.

A Ronda Escolar seguirá operando como no ano passado, com equipes especializadas monitorando escolas municipais, estaduais e particulares. Os policiais manterão contato direto com os diretores das unidades de ensino para prestar assistência em casos necessários. Caso haja ocorrências criminais dentro das escolas, os agentes atuarão prontamente e, se preciso, encaminharão os envolvidos à Polícia Civil.