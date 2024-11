Decoração natalina será inaugurada dia 14 e promete aquecer o comércio

A Prefeitura de Três Lagoas vai inaugurar no dia 14 de novembro a decoração natalina da cidade, propiciando um espetáculo de luzes e adereços que prometem encantar moradores e turistas. Com um investimento de R$ 3,7 milhões, o projeto foi concedido à empresa HJ Montagens e Eventos Ltda., de Franca (SP), e traz uma ambientação que antecipa a magia natalina na cidade, fortalecendo o turismo e impulsionando o comércio local.

A instalação, que começou com bastante antecedência, cobre pontos de Três Lagoas, como a Igreja Matriz, a avenida Antônio Trajano, o Paço Municipal, a Praça Ramez Tebet, a avenida Capitão Olyntho Mancini, Circular da Lagoa Maior, entre outros. A decoração deste ano inclui anjos com trombetas, arabescos nos postes, cascatas e refletores de LED verde, o efeito snowfall simulando neve caindo, árvores de Natal com até 18 metros de altura, um boneco de neve de quatro metros e até um balão cenográfico com cesto que comporta seis pessoas para fotos.

Segundo a prefeitura, a proposta deste ano é trazer não só beleza, mas também distribuir o encanto natalino por vários cantos da cidade.