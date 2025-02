Departamento de Cultura abre inscrições para cursos gratuitos e prepara Carnaval em Três Lagoas

O Departamento Municipal de Cultura de Três Lagoas está com inscrições abertas para diversos cursos gratuitos nas áreas de música, teatro, artes visuais e dança. As rematrículas para alunos já matriculados acontecem entre os dias 3 e 7 de fevereiro, enquanto novos alunos poderão se inscrever de 10 a 14 de fevereiro. As aulas terão início após o Carnaval.

Entre os cursos oferecidos estão canto coral, teclado, acordeon, viola caipira, violão, violino, viola erudita, contrabaixo acústico, ukulelê, teatro, pintura, desenho artístico, jazz, balé e fotografia. As aulas serão realizadas no próprio Departamento de Cultura.

Durante entrevista ao RCN Notícias, da Cultura FM e TVC HD, desta terça-feira (4), o diretor do Departamento, Estênio Congro, afirmou que as atividades são voltadas para todas as idades, incluindo crianças, jovens e idosos. “Temos cursos em diferentes horários para atender às necessidades da população. O período noturno, por exemplo, conta com aulas de coral, teatro e pintura”, explicou Congro.

Inscrições abertas para blocos de rua

A Prefeitura de Três Lagoas também já iniciou os preparativos para o Carnaval de 2025, que acontecerá entre os dias 1º e 4 de março. O evento priorizará os blocos de rua, buscando resgatar a tradição carnavalesca da cidade. Os blocos interessados podem se inscrever até o dia 17 de fevereiro, através de um formulário no site da Prefeitura.