Agentes de trânsito intensificam remoção de veículos abandonados das ruas de Três Lagoas

O Departamento Municipal de Trânsito (Deptran) de Três Lagoas, com o apoio da Polícia Militar, está realizando uma ação para remover veículos abandonados das ruas da cidade. O trabalho conta com o auxílio de um guincho recém-adquirido pelo órgão e visa atender às reclamações da população, além de cumprir a legislação vigente.

De acordo com o diretor do Departamento de Trânsito, Edgar Silva Wegner, a medida atende a uma demanda crescente na ouvidoria municipal sobre veículos em estado de abandono. “A legislação federal trouxe novidades entre 2022 e 2023, permitindo a retirada de veículos acidentados ou abandonados que estejam em condições precárias, como vidros quebrados, pneus murchos ou sujos”, explicou Wegner. Antes disso, as remoções eram realizadas com base em uma lei municipal, mas o novo Código de Trânsito ampliou as possibilidades de atuação.

Ainda segundo o diretor, a equipe tem buscado identificar os proprietários dos veículos antes de efetuar as remoções, utilizando os dados de cadastro, caso o automóvel tenha placas ou identificação. “Estamos priorizando o contato com os donos, mas quando isso não é possível, a remoção é realizada conforme a normativa”, afirmou Edgar.