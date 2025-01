Detran alerta para segurança no transporte de crianças com a volta às aulas

Com o retorno às aulas nas próximas semanas, tanto em escolas públicas quanto particulares de Mato Grosso do Sul, o movimento de veículos e pedestres pelas ruas tende a aumentar, assim como as infrações no trânsito. Fila dupla, crianças sem cinto ou dispositivo de segurança e estacionamento irregular são problemas recorrentes nesse período.

Para reforçar a conscientização, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) orienta pais e responsáveis sobre os cuidados no transporte de crianças.

Uso correto dos dispositivos de segurança

Até 1 ano: deve-se utilizar o bebê-conforto fixado no banco traseiro, de costas para o motorista.

De 1 a 4 anos: cadeirinha, fixada no banco traseiro e virada de frente para o motorista.

De 4 a 7 anos e meio: assento de elevação no banco traseiro, garantindo o posicionamento correto do cinto de três pontos sobre o peito e os quadris.

De 7 anos e meio a 10 anos: uso do cinto de três pontos diretamente no banco traseiro, ajustado à altura do peito e quadris.