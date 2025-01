Dia da Saudade é cheio de lembranças: qual é a sua?

A teoria das fases do luto — negação, raiva, barganha, depressão e aceitação — é amplamente conhecida. No entanto, a psicóloga Tatiane Lima ressalta que cada pessoa vivencia o luto de maneira única. “Hoje entendemos que o luto não segue etapas rígidas. É um processo que precisa ser respeitado e acolhido. Muitas vezes, as pessoas tentam ignorar a dor e seguir automaticamente, mas é essencial reconhecer a perda e aprender a conviver com a memória que fica”, explica.

A saudade é um sentimento diário para Valéria Marin, que perdeu o irmão Reginaldo em setembro de 2023, aos 46 anos. Ele foi internado para tratar uma doença no estômago, mas contraiu infecções hospitalares e, após dois meses de luta, não resistiu. “No começo, me perguntava por quê. Mesmo com fé, é difícil aceitar. Cada um lida de uma forma, mas a saudade está presente em cada detalhe do dia a dia”, conta Valéria.

A ausência é sentida de forma mais intensa em datas comemorativas. “Meu irmão sempre passava as férias comigo e com minha filha. Ele era como um pai para ela. No Natal e no Ano Novo, a falta dele foi ainda maior. A saudade está em cada lembrança, em cada momento que compartilhamos”, relembra.

E você? Qual é a sua saudade?