Dia do Servidor Público: presidente de sindicato fala sobre desafios e conquistas em Três Lagoas

Nesta segunda-feira (28), é celebrado o Dia do Servidor Público em todo o país. Em entrevista ao programa RCN Notícias, da Rádio Cultura FM, com transmissão simultânea na TVC HD, Canal 13.1, a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (SSPM) de Três Lagoas, Luciana Brasal, falou sobre a campanha deste ano. O tema é “Servidor faz bem para a vida”, que visa enfatizar a relevância do servidor público para o funcionamento da cidade, ressaltando que o setor garante que a população seja atendida em diversos serviços essenciais.

A sindicalista enfatiza a diversidade de atuação dos servidores em todas as esferas. “O papel do servidor está presente em todos os setores, desde o mais simples ao federal. Se não tivéssemos servidores para atuar nos postos de saúde, nas escolas, na tributação ou no cemitério, como seria a nossa vida? O servidor atende as nossas necessidades e atende a população de forma igualitária”, reforçou a presidente. Ela acrescenta que é preciso investir na capacitação contínua desses profissionais para que possam prestar um atendimento humanizado. “Se a gestão quer que o servidor atenda com respeito e humanidade, é preciso tratá-lo da mesma forma”, pontuou.

Em Três Lagoas, os servidores municipais são compostos por cerca de 5 mil funcionários, dos quais mais de 2.500 são concursados. Brasal explica que o sindicato defende a realização de concursos públicos em vez de contratações temporárias, já que a efetivação garante a continuidade do trabalho e evita gastos recorrentes com capacitações. “Eu treino um servidor contratado, invisto em sua capacitação, mas quando o contrato termina, preciso substituí-lo, reinvestir, fazer novas orientações. Já o efetivo é capacitado continuamente e permanece buscando avanços na carreira”, justificou.