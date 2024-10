Diocese de Três Lagoas define programação de missas para o Dia de Finados

Neste sábado, dia 2 de novembro, a Igreja Católica realiza uma série de missas em homenagem ao Dia de Finados, celebrando e lembrando os entes queridos já falecidos. O Padre Maurício, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, compartilhou detalhes sobre a programação que ocorre ao longo do dia em diversos cemitérios da cidade, proporcionando aos fiéis momentos de oração e reflexão.

A doutrina católica ensina que orar pelos falecidos é uma forma de aliviar o sofrimento das almas no purgatório, estado em que as pessoas buscam se purificar antes de estarem plenamente em paz. Segundo Padre Maurício, o ato de oração no cemitério, onde estão os restos mortais, é uma tradição que reforça a crença de que o corpo, “templo santo”, merece respeito e reverência. Esse costume de rezar no chamado “campo santo” reforça a fé na vida eterna e na importância de orar pelos falecidos.

Confira a programação completa das missas de Finados:

Cemitério Municipal: 6h, 9h e 16h

Cemitério Memorial Parque: 9h