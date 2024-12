Diretor Geral da Câmara de Vereadores fala sobre cargo na Secretaria de Governo

André Ribeiro, conhecido como André Bacalá, assumirá a Secretaria de Governo de Três Lagoas a partir de janeiro de 2025. O anúncio foi feito pelo prefeito eleito, Cassiano Maia, atual presidente da Câmara Municipal. André, que é diretor-geral da Câmara desde 2013, será responsável por articulações políticas e institucionais, além de questões estratégicas do município.

Durante entrevista no programa RCN Notícias, da Cultura FM e TVC HD, André destacou o legado de sua gestão no Legislativo. Ele mencionou a redução de cargos de confiança, de 180 para 16, e a eliminação de cotas parlamentares. Além disso, ressaltou que, sob sua administração, todas as contas da Câmara foram aprovadas pelos órgãos de fiscalização.

Ao comentar sobre o novo desafio, André reconheceu a grande responsabilidade do cargo e afirmou que aceitou o convite por acreditar no projeto de gestão de Cassiano Maia. Entre as metas para a Secretaria de Governo estão a humanização da saúde, a comunicação direta com a população e o fortalecimento das relações entre Executivo e Legislativo.

A secretaria passará por mudanças estruturais. A atual Secretaria Geral será extinta, e suas atribuições serão incorporadas pela Secretaria de Governo. André enfatizou que a decisão visa otimizar recursos e evitar sobreposições de funções.

Sobre a relação com o Legislativo, André afirmou que manterá o diálogo e o respeito como pilares fundamentais. “O Legislativo é essencial, autoriza o Executivo a trabalhar e fiscaliza as ações. Não há espaço para conflitos; a prioridade é atender a população com eficiência e transparência”, afirmou Bacalá.