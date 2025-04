Tensão e disputas marcam cenário político local e estadual

Durante o lançamento da pedra fundamental da fábrica da Arauco, em Inocência, o que não faltou foi político querendo ser o “pai da criança”. Tinha tanto “pai” no palco que a maternidade teria que abrir uma ala só para autoridades. Nos discursos, a disputa era clara: todo mundo querendo medalha antes mesmo da fábrica entrar em operação. Quando isso acontecer, vai faltar espaço na placa para tanto nome.

Disputa na Câmara

Na Câmara Municipal de Três Lagoas, a briga não é por grandes obras, mas por quem indicou primeiro o quebra-mola, a faixa elevada ou qualquer outra pequena demanda de bairro. A disputa por paternidade das indicações está mais acirrada do que nunca. É cada um querendo cravar território com suas indicações. Faz parte do jogo político no legislativo municipal.

Corrida pelo Senado

A disputa pelas duas vagas ao Senado por MS vai parecer vestibular concorrido. Soraya Thronicke e Nelsinho Trad já garantiram lugar na fila pela reeleição. Simone Tebet, que atualmente se destaca como ministra, cogita voltar para o ringue da disputa. E ainda tem Reinaldo Azambuja, Zeca do PT e mais meia dúzia de nomes que devem brotar até lá. Vai faltar urna.