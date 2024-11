Eldorado Brasil: inovação e tecnologia asseguram alto nível de produção florestal em MS  

As florestas plantadas e áreas destinadas à conservação da Eldorado Brasil Celulose ocupam mais de 400 mil hectares em Mato Grosso do Sul. Com ciclo de plantio e colheita ocorrendo entre seis e sete anos, estas plantações absorvem gás carbônico da natureza, enquanto crescem. Ao longo deste período, a harmonia entre as árvores em desenvolvimento, fauna e flora é intensificada, o que torna esta cultura rentável, geradora de emprego, socialmente responsável e ambientalmente benéfica.

O Brasil se destaca como uma potência global em silvicultura (manejo de árvores), resultado do uso de tecnologias avançadas e projetos inovadores, como os da Eldorado Brasil. Em apenas 12 anos de operação, a empresa já desenvolveu oito clones próprios, adaptados às condições de solo e clima da Costa-Leste de Mato Grosso do Sul, onde são implantados como florestas.

Com o recém-inaugurado Centro de Tecnologia Florestal, o ELDTECH, em Andradina (SP), a Eldorado reúne em um único local tecnologia, inovação e recursos, impulsionando o desenvolvimento das melhores espécies e clones de eucalipto, o que resulta em florestas altamente produtivas, impactando diretamente sua produção anual de celulose, atualmente em 1,8 milhão de toneladas.

O ELDTECH desempenha um papel crucial no complexo processo de produção florestal da Eldorado Brasil, destacando o talento das equipes por meio de sete laboratórios avançados, que se dedicam à pesquisa e desenvolvimento em melhoramento genético, biotecnologia, tecnologia da madeira, manejo de pragas e doenças, solos e nutrição..

Com um modelo de gestão que coloca a sustentabilidade como um de seus direcionadores, a Eldorado, por meio de suas florestas, capturou mais de 42 milhões de toneladas de CO2 da atmosfera, o equivalente a 12 vezes mais do que a operação emite”. Manejos adequados, respeito às comunidades e valorização dos colaboradores contribuem para que as florestas da ‘companhia sejam certificadas, ou seja, cumprem exigências internacionais para assegurar a manutenção da floresta e as atividades socioeconômicas que ela proporciona, e que a celulose produzida em Três Lagoas (MS) chegue a mais de 40 países ao redor do mundo.

