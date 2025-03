Eldorado Brasil lança processo seletivo para pessoas com deficiência

A Eldorado Brasil Celulose está com processo seletivo aberto para o Programa Super Talentos – PcD, uma iniciativa estruturada para promover a inclusão e o desenvolvimento profissional de colaboradores com deficiência. O programa tem como principal objetivo garantir a igualdade de oportunidades dentro da companhia, permitindo que esses profissionais atuem com autonomia e atinjam seu pleno potencial.

Neste momento, as vagas abertas são para a função de assistente administrativo. Os interessados precisam se inscrever no site da empresa, na página carreiras e seguir o passo a passo para a inscrição. Todo o formato é acessível a todos os tipos de deficiência.

O processo seletivo será presencial, totalmente inclusivo e focado na avaliação das competências técnicas e comportamentais dos candidatos. Ao receber a convocação para a participação das entrevistas, é possível sinalizar a necessidade de uma condição especial para o atendimento. As vagas serão destinadas às unidades da empresa em Três Lagoas e Santos (SP), com possibilidade de candidaturas de profissionais de todo o país. A inscrição para o programa ficará aberta por 15 dias.