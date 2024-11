'Eldorado Run' arrecada 10 toneladas de donativos para instituições beneficentes de Três Lagoas

“A Eldorado Run é uma oportunidade para que a empresa e comunidade se unam em prol de um propósito maior, que é ajudar o próximo. Nosso compromisso de dobrar os donativos este ano reflete o comprometimento da Eldorado em fazer a diferença, investindo no bem-estar das pessoas por meio do incentivo a prática esportiva e fortalecendo o papel social da empresa, não só em Três Lagoas, mas em toda a região”, destacou Elcio Trajano Júnior, diretor de Recursos Humanos, Sustentabilidade e Comunicação da Eldorado Brasil.

Esse gesto reafirma o papel da empresa na promoção de ações de responsabilidade social, um pilar central de seu DNA e cultura organizacional. As arrecadações foram destinadas a entidades locais, como a Rede Feminina de Combate ao Câncer, o Lar dos Idosos de Três Lagoas, a APAE e a Vila Vicentina.

Reforçando seu compromisso com a comunidade, a Eldorado Brasil anunciou durante o evento que dobraria a quantidade arrecadada em 2024, totalizando 10 toneladas de donativos entregues às instituições beneficiadas.

A quarta edição da Eldorado Run, reuniu centenas de participantes no último domingo (10), na Lagoa Maior. Nesta edição, a corrida e caminhada arrecadou 5 toneladas de donativos, resultado do apoio e mobilização da comunidade.

Para os representantes das entidades beneficiadas, a Eldorado Run é uma iniciativa essencial para a continuidade de suas atividades. “Para nossa instituição, essa arrecadação é de grande importância, pois oferecemos todas as refeições diárias aos nossos estudantes. Esses alimentos farão uma diferença significativa para as famílias que atendemos, considerando que muitas delas enfrentam situações de vulnerabilidade”, reforçou a Diretora da APAE de Três Lagoas, Neuza Inácio.

Com modalidades de corrida de 5 km e 10 km e caminhada de 5 km, a Eldorado Run proporcionou um ambiente inclusivo, acolhedor e cheio de energia positiva, acessível a pessoas de todas as idades e níveis de preparo físico. Foi o caso da Maria, que participou pela primeira vez na categoria caminhada, incentivada pelo filho, atleta profissional e também participante do evento. “É a primeira vez que participo de um evento esportivo, e cruzar a linha de chegada traz uma sensação maravilhosa. Mesmo sendo iniciante, consegui reduzir o meu tempo,” comemorou.

Durante o percurso, os atletas contaram com pontos de hidratação, e ao final, foram recebidos com frutas e isotônicos, proporcionando uma experiência segura e confortável para todos os participantes.

*Com informações da assessoria Contexto Mídia