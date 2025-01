Emprego formal cresce e taxa de desemprego recua no país

O número de trabalhadores com carteira assinada no setor privado chegou a 39,2 milhões no último trimestre de 2024, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, divulgada pelo IBGE. O resultado representa um aumento de 3,3% em relação ao mesmo período de 2023, com 1,3 milhão de novos postos de trabalho. O levantamento não inclui empregados domésticos.

A pesquisa também apontou um crescimento de 5% nos empregos sem carteira assinada, totalizando 14,2 milhões de trabalhadores. No setor público, houve alta de 4,5%, atingindo 12,8 milhões de funcionários. O número de trabalhadores por conta própria (26 milhões) e de empregados domésticos (5,9 milhões) se manteve estável.

A taxa de informalidade ficou em 38,6% da população ocupada, cerca de 40 milhões de pessoas. O índice foi menor do que os 38,8% registrados no trimestre anterior e os 39,1% do mesmo período de 2023.

A população ocupada no país chegou a 103 milhões, um crescimento de 2,8% em um ano. Durante a pandemia, esse número era de 83 milhões, indicando um aumento de 20 milhões de trabalhadores nos últimos quatro anos.